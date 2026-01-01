Нова платформа свързва български компании с желаещи да работят у нас граждани на страни извън Европейския съюз, каза във Варна Станислав Червенков, зам-изпълнителен директор на фондация „Център за предприемачество и управленско развитие България“. Той е и ръководител на проекта, в рамките на който е изработена платформата. Финансирането е осигурено от фонд „Убежище, миграция и интеграция" на ЕК. Партньор по проекта е Българската търговско-промишлена палата.

В сферата на туризма, където има недостиг на кадри, проблемите идват от това, че обработката на документите на потенциалните работници изисква време, обясни Червенков. Според него има нужда работодателите да реагират по-рано и да подават заявките си, но е трудно да се прогнозира кога всъщност ще бъде най-добре да действат. Според Червенков много зависи и от коя държава ще пристигат работниците. Той даде примери с Пакистан, Узбекистан и Индия, където има много желаещи да работят у нас, само че представителствата на България там са претрупани с работа и издаването на визи става по-бавно. Като добър пример Червенков даде Молдова, с която страната ни има споразумения и процедурите за наемане на работна ръка са улеснени. Осигурена е бърза писта за обработката на заявките на нашите работодатели, допълни експертът.

Той посочи още, че много от търсещите работа у нас искат да бъдат назначени в производството, а не в услугите или търговията. Причината е езиковата бариера, която срещат. Хората предпочитат производството, но не винаги имат нужната квалификация, посочи още Червенков. Той уточни, че освен туризмът, проблеми с недостига на кадри среща и браншове като селското стопанство и строителството.

Експертът посочи още, че платформата свързва пилотно българските работодатели с потенциални служители от пет държави – Албания, Армения, Украйна, Молдова и Виетнам. В реално време хората получават превод на родния си език, като са осигурени възможности и за контакти на английски и руски език. Платформата всъщност е общодостъпна, на нея могат да търсят информация и хора от други държави, както и българи, каза още Червенков. Той уточни, че макар платформата да е стартирала в началото на тази година, вече има повече от 60 компании, които са се регистрирали.

В рамките на проекта предстои във всяка от петте пилотни държави да се проведе информационна кампания, каза още експертът. По думите му стартът на инициативите ще бъде поставен още през този месец.

Червенков допълни, че според изискванията на проекта платформата ще работи поне 3 години. Целта на фондацията обаче е тя да продължи да действа, като бъде разширена и с още държави.

Проектът приключва през октомври тази година, каза още Червенков. Той допълни, че при изпълнението му са направени анализ за нагласите на българските работодатели дали са склонни да търсят служители извън ЕС. Освен това е изготвена и методология как би могъл да бъде облекчен процесът при назначаването на такива работници, която ще бъде представена на държавните органи. Червенков допълни, че в края на май в София ще се проведе голяма кръгла маса, на която ще бъде представена платформата и ще бъдат дискутирани предложенията на експертите от фондацията и камарата.