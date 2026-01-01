Европейската комисия предложи днес в ЕС да бъде въведено единно приложение за проверка на възрастта на потребителите онлайн. Имаме технически готово решение, съобщи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в изявление по този повод, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Тя поясни, че приложението ще действа, както по-рано при пандемията от ковид бе въведена възможност за доказване на имунизационния статус. По нейните думи новото приложение ще бъде с отворен код, няма да съдържа никаква друга лична информация, няма да позволява проследимост на потребителите и ще може да бъде ползвано във всички страни по света.

Фон дер Лайен настоя, че децата трябва да бъдат в по-голяма безопасност, когато са онлайн. Интернет дава големи възможности на децата да изучават света и живота, но знаем, че с тези ползи идват и заплахи. Сигурността на децата онлайн ни тревожи, каза тя. По нейните думи едно от шест деца става жертва на онлайн тормоз, а едно от осем е тормозило друго дете в интернет.

Социалните мрежи имат пристрастяващ дизайн и времето, което децата прекарват пред екраните, постоянно нараства. Колокто повече време децата са онлайн, толкова по-вероятно е да бъдат изложени на опасно и незаконно съдържание, посочи председателят на ЕК. Родителите трябва да възпитават децата си, а не онлайн платформите, наше задължение е да предпазваме децата, настоя Фон дер Лайен.

Платформите повече няма да имат извинение, интересите на децата са над интересите на търговците, обобщи тя.