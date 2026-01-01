Две бързи производства по чл.167, ал.2 от Наказателния кодекс за престъпления срещу избирателните права на гражданите са образувани в рамките на провеждащата се днес специализирана полицейска операция на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра.

В Тутракан полицейски екипи са извършили претърсване на частен дом, където са намерени списъци с имена и суми, касови бележки за заредено гориво и за издаване на лични карти, както и други веществени доказателства, които насочват към изборни престъпления. Установена е 35-годишна, съпричастна по случая, и е образувано бързо производство.

Бързо производство за купуване на гласове е образувано и в Дулово. При извършени процесуално-следствени действия в частен имот в града, обитаван от 39-годишен, са открити и иззети списъци с имена на хора, адреси и парични суми срещу тях. Намерени са 5050 евро и 6000 паунда, за които има данни, че са предназначени за изборна търговия. За срок до 24 часа в ареста е задържан 39-годишният, а по случая продължават действията по разследването.

В ареста за срок до 24 часа е задържан 57-годишен, който не изпълнил полицейско разпореждане. Днес в района на село Нова Черна мъжът с лек автомобил „Опел“ не спрял на стоп-палка, а ускорил и продължил движението си. Когато бил застигнат се изяснило, че е неправоспособен, а колата му не е регистрирана по надлежния ред.

В рамките на операцията мобилни екипи на извършили множество проверки на търговски обекти, застрахователни офиси, заложни къщи и други.

На изградените контролно-пропускателни пунктове са проверени 297 моторни превозни средства и 384 лица. За констатирани нарушения е взето отношение с 10 акта и 79 фиша. Като превантивна мярка на 13 лица са съставени протоколи за предупреждение по чл.65 от Закона за МВР.

Активните полицейски действия за предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите ще продължат до самия изборен ден. Припомняме, че в ОДМВР-Силистра функционира денонощна телефонна линия – 086/886 331, и имейл odc.silistra@mvr.bg, за сигнали на граждани за изборни нарушения.