От началото на предизборната кампания в област Бургас са иззети близо 105 000 евро в рамките на операции по противодействие на изборни нарушения, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР – Бургас старши комисар Николай Ненков.

По думите му изземването е резултат от проведени специализирани полицейски операции, насочени срещу престъпления, свързани с политическите права на гражданите.

От началото на кампанията са получени 261 сигнала, образувани са 218 преписки и 43 досъдебни производства. В хода на проверките са съставени 315 протокола за предупреждение, посочи Ненков.

Разбита е схема, при която са предлагани по около 50 евро за глас в полза на определена политическа сила. Установени са и шестима свидетели, заяви директорът на ОД на МВР – Бургас. Повдигнати са обвинения на двама души. Към момента няма открити списъци или други документи, но разследването продължава и се работи по установяване на всички съпричастни лица и пълния обем на дейността.

Районният прокурор Мария Маркова, каза че законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от една до шест години и глоба.

Към момента спрямо двамата обвиняеми е взета мярка за неотклонение "домашен арест". Делото е в начален етап на разследване и предстои извършването на множество процесуално-следствени действия.

Старши комисар Николай Ненков допълни, че разследването е започнало след получена предварителна информация за подготвяно купуване на гласове. Специализираната полицейска операция е осъществена на 8 април. Тогава са били задържани двамата. Схемата е включвала предлагане на по 50 евро за глас в полза на определена политическа сила.

Двамата обвиняеми не са осъждани и не са криминално проявени. Работата по случая продължава.