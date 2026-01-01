225 са задържани лица за купуване на гласове към днешна дата, по последни данни след проведените акции из страната. За сравнение преди вота пред 2024 г. арестуваните за изборни престъпления са били 42. Това съобщи в Хасково и. д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Подадените сигнали са 1291 (към 234 за изборите 2024 г.), 362 са образуваните досъдебни производства (към 64 за предишните избори), 3175 са издадените предупредителни протоколи (на последните избори са били 848). редният процент е между 400 и 250 повече.

Главният комисар бе в Хасково заедно със служебните министри на труда и социалната политика Хасан Адемов и на вътрешните работи Емил Дечев. Те са там в изпълнение на приоритета си да не се допуска използването на инструментите на социалната система за влияние върху избирателните права на гражданите, както съобщиха по-рано от МТСП. Министър Адемов се е срещнал с политическото и професионално ръководство на МВР.

И. д. главен секретар съобщи, че днес в Областната дирекция на МВР в Хасково ще постъпи официално сигнал от министър Адемов за използване на социални помощи за купуване на гласове и веднага ще започне работа по него.

На посещение във Варна преди дни министър Адемов съобщи, че всеки ден в социалното министерство постъпват сигнали за нарушения. Той уточни, че всички сигнали се предават на Министерството на вътрешните работи, а ако има данни за престъпление – и на прокуратурата.