Специализирана полицейска операция се провежда на територията на област Сливен, насочена към противодействие на престъпления срещу изборното законодателство и гарантиране честността на предстоящия вот, съобщиха от полицията.

В акцията участват екипи на ОДМВР – Сливен, Зоналното жандармерийско управление – Бургас, ТД на НАП – Бургас и РДГ – Сливен. Извършват се проверки на различни места в Сливен, както и в общините Котел, Нова Загора и Твърдица, включително в малките населени места.

МВР, пресцентър

На входовете и изходите на населени места са изградени контролно-пропускателни пунктове. Проверяват се заложни къщи, игрални зали, обекти за бързи кредити, както и пунктове и адреси за съхранение на дърва за огрев, като се установява техният произход и евентуална връзка с изборния процес.

До момента са съставени 23 протокола за предупреждение по Закона за МВР. В Твърдица се работи по три сигнала за изборни нарушения, като е задържан един човек и е образувано досъдебно производство. В Котел се проверяват два сигнала, а в село Градец е разкрита кражба и са задържани двама души за други престъпления.

В Сливен са образувани две досъдебни производства, свързани с изборния процес, и се извършват проверки по още два сигнала. В златарско ателие в кв. „Надежда“ служители на НАП са установили несъответствия в пари и стока, за което ще бъде съставен акт за административно нарушение.

В Нова Загора се работи по два сигнала, като в квартал „Шести“ също са изградени КПП и се извършват проверки на адреси и търговски обекти.

От ОДМВР – Сливен подчертават, че противодействието на купения и контролиран вот е основен приоритет и проверките ще продължат до края на изборния ден.