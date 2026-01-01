В Централната избирателна комисия (ЦИК) няма постъпили сигнали за сериозни предизборни нарушения, каза заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева на брифинг пред журналисти. Тя участва в Деня на отворените врати на ЦИК, в рамките на който навършили пълнолетие ученици, които ще упражнят правото си на глас за първи път на предстоящите парламентарни избори, се научиха как да гласуват с хартиена бюлетина и чрез машина. Събитието се състоя в мраморното фоайе на парламента.

В ЦИК постъпват сигнали за предизборна агитация на чужди езици в социалните мрежи, но съгласно Изборния кодекс публикациите в социалните мрежи не могат да бъдат следени от ЦИК, тъй като не се приемат за медийна услуга и остават без разглеждане, каза Матева.

ЦИК: Нарушения при обученията на СИК в София, ще се извърши проверка

Няма информация за сума, нито за много лица, регистрирани на един адрес, каза Росица Матева по повод информация за иззети 1 млн. евро при акции на МВР срещу купуването на гласове.

Имаме четири адреса в страната, където по служебен път са регистрирани 97 хиляди български граждани, които не са имали постоянен адрес, който да посочат при придобиване на българско гражданство, коментира още говорителят на ЦИК. Тя обясни, че единият от тях е в район „Средец“ в София и има още три такива секции в Благоевград. Матева посочи, че става дума за граждани на Република Северна Македония, които не са посочили адрес в страната, когато са придобивали българско гражданство.

Матева каза още, че няма промяна в начина на гласуване на предстоящите избори спрямо последните пет години. Тя добави, че районните избирателни комисии са деветчленни, пропорционално на деветте партии в парламента.