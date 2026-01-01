Централната избирателна комисия (ЦИК) организира от 15:00 ч. днес Ден на отворени врати за ученици, навършили пълнолетие, които ще гласуват за първи път на предстоящите избори, съобщиха от комисията.

Представители на ЦИК ще запознаят учениците нагледно как се гласува с машина и хартия на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. и ще отговорят на зададени въпроси, свързани с изборния процес.

Миналата седмица Централната избирателна комисия публикува на сайта си интерактивна брошура за изборите на 19 април. Брошурата съдържа информация за това кои български граждани имат право да гласуват, какво е значението на избирателните списъци, както и за гласуването по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия. Разяснява се също така как се гласува с хартиена бюлетина и как с машина. Има информация и за избирателите извън страната, както и за начина, по който могат да гласуват ученици, студенти и докторанти.