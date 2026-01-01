Указанията на Централната избирателна комисия (ЦИК) не са изпълнени при обученията на секционните избирателни комисии (СИК) в София. Това съобщи заместник-председателят и говорител на комисията Росица Матева.

По думите ѝ, изпратените на 23 март указания до областните управители не са спазени, като не са били разпечатани необходимите методически указания в изискуемия обем – минимум по три комплекта за всяка СИК.

От ЦИК са получили и снимки, които показват, че материалите са отпечатани частично, а не в пълен обем, както е било разпоредено.

„Ще се свържем с министъра на електронното управление Георги Шарков и с областния управител на София“, заяви Матева.

От комисията настояват да бъде извършена проверка и да се установи дали подобни пропуски има и на други места в страната.

Окончателният брой избиратели за тези избори 6 575 151.

Росица Матева: Смяната на членове на СИК ще бъде максимално ограничена

Ограничение да гласуват имат 9525 души, тези с лишаване от свобода - 4311.

Видеонаблюдение

Централната избирателна комисия е приела на 8 април решението за видеонаблюдението в изборния ден.

Предвидена е техническа възможност след приключване на гласуването да се извършва проверка дали устройствата са включени – първоначално на всеки пет минути през първия час, а след това на всеки 10 минути.

Информацията от тези проверки ще се изпраща в реално време към ЦИК и районните избирателни комисии, които при необходимост ще предприемат съответните действия.

За подпомагане на процеса ще работи и помощен кол център, към който членовете на секционните комисии ще могат да се обръщат при възникване на технически проблеми с устройствата.

Всяка секционна избирателна комисия ще получи плик с необходимото оборудване за видеонаблюдение. В него ще има мобилно устройство, инструкции за работа и стикер, който трябва да бъде поставен върху масата, на която ще се извършва преброяването на гласовете.

Устройствата за видеонаблюдение са мобилни телефони, уточняват от комисията.

Здравейте, аз имам въпрос относно тактилните шаблони. За първи път ли ще се използват такива? Вече изработени ли са?

"Не са изработени. Проведохме среща с министър Шарков и по други въпроси. Те правят проучване, тъй като на тази среща на 3 април при омбудсмана един от незрящите избиратели спомена, че може би преди около 20 години на едни избори в България са ползвани такива шаблони. Иначе в други държави сме виждали много пъти такива шаблони и затова събрахме информация колко такива секции са определени, за да прецедим колко шаблони е необходимо да бъдат изработени. Хубавото е, че бюлетините за цялата страна, с изключение на район Смолен, където имаме независим кандидат, са еднакви, така че могат да бъдат изработени шаблони за всички райони. Само за Смолян трябва да бъдат малко по-различни. Ще бъде направено проучване и очакваме, ако не е днес, то след празниците, да разберем дали ще бъдат осигурени и произведени за това кратко време", заяви тя.