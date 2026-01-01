Парижанин, закупил лoтариен билет за 100 евро, спечели картина на Пабло Пикасо на стойност над 1 млн. евро, предаде The Guardian.

„Как да проверя, че това не е измама?“, казал 58-годишният Ари Ходара, след като организаторите му се обадили след тегленето в аукционната къща Christie’s във френската столица.

Ходара се определя като любител на изкуството с интерес към Пикасо и разказал, че е купил билета си през уикенда, след като случайно научил за благотворителната томбола по време на вечеря в ресторант.

„Първо ще съобщя новината на съпругата си, която още не се е прибрала от работа. На първо време мисля да се възползвам от нея и да я запазя“, каза Ходара, който е инженер по професия.

Третото издание на лoтарията „1 Пикасо за 100 евро“, организирана в подкрепа на изследванията на болестта на Алцхаймер, предложи картината „Глава на жена“ - портрет на дългогодишната муза и партньорка на художника Дора Маар, нарисуван през 1941 г.

Организаторите съобщиха, че всички 120 000 билета са били продадени, което е донесло 12 млн. евро (10,4 млн. паунда), от които 1 млн. евро ще бъдат изплатени на галерията Opera Gallery – международен търговец на произведения на изкуството, който е притежавал картината. Основателят на галерията Жил Диян заяви, че е предложил преференциална цена, като пазарната стойност на произведението е 1,45 млн. евро.

При първата томбола през 2013 г. мъж от Пенсилвания, работещ в компания за противопожарни системи, спечели картината „Мъж с оперна шапка“, нарисувана от испанския майстор през 1914 г. по време на кубистичния му период.

През 2020 г. маслената картина „Натюрморт“ бе спечелена от Клаудия Боргоньо - счетоводителка в Италия, чийто син ѝ купил билета като коледен подарък.

Организаторите посочиха, че двете предишни томболи с картини на Пикасо са събрали общо над 10 млн. евро за културни проекти в Ливан и програми за вода и хигиена в Африка.