Министерството на здравеопазването (МЗ) не позволи многопрофилната болница за активно лечение „Св. Анна“ във Варна да рефинансира банковия си кредит, за да погаси задълженията си към доставчици, съобщи изпълнителният директор д-р Красимир Петров след провелото се днес Общо събрание на акционерите на дружеството. Той уточни, че представителят на държавата, която притежава около 72 процента от болницата, е гласувал с „въздържал се“. Това на практика прави невъзможно рефинансирането на кредита, уточни Петров.

Той припомни, че финансовите затруднения на болницата започнаха с повишаването на минималната работна заплата. Това доведе до индексирането на всички възнаграждения, обясни Петров. По думите му с времето дружеството е започнало да натрупва дългове към доставчици, включително на лекарства и консумативи. Единственият вариант за разплащане на задълженията и оздравяване на болницата е тя да рефинансира с 8 милиона евро стария си кредит от 6,5 милиона лева, който тя изтегли преди около 2 години, изтъкна Петров.

Той припомни, че първоначално Общото събрание бе насрочено за края на март тази година. Тогава представител на държавата изобщо не пристигна във Варна. Междувременно ръководството на болницата представи оздравителен план в Министерството на здравеопазването, допълни Петров. По думите му набелязаните мерки са разработени с помощта на водещи икономисти и академичната общност. Въпреки наличието на оздравителен план, днес представителят на МЗ гласува „въздържал се“, без да обясни с какви мотиви, допълни Петров.

Директорът на болницата припомни, че когато при закриването на отделението по детска хирургия, в лечебницата започна одитът по искане на МЗ. Проверката е приключила с 16 препоръки, които вече са изпълнени. В одита не фигурират констации за управленски грешки или неправилни решения, посочи Петров.

Той бе категоричен, че ако оздравяване на болницата, означава съкращаване на структури и отделения, няма да се съгласи, тъй като това означава Варна, регионът, курортите, а и голяма част от Източна България, да останат без денонощна медицинска помощ. Петров изтъкна още, че още днес ще бъде определена нова дата за провеждане на Общо събрание на "Св.Анна". Според него обаче това може да се случи не по-рано от 45 дни.