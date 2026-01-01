Рефинансирането на банковия кредит на многопрофилната болница „Св.Анна“ е единственият вариант да не бъде изложено на риск осигуряването на денонощна медицинска помощ за гражданите на Варна, областта, а и на Източна България, съобщиха от лечебното заведение.

Актуалното състояние на болницата е представено в писмо на ръководството ѝ до Общинския съвет, откъдето са поискали информация за предприетите действия за финансовото оздравяване и стабилизиране на „Св. Анна“.

„Към настоящия момент, в който няма промяна в модела и размера на финансиране на пряката дейност - както от клиничните пътеки, така и на средствата, които Министерството на здравеопазването (МЗ) превежда за прием на спешни пациенти, рефинансирането на банковия кредит е единственият вариант за овладяване и укрепване на финансовото състояние на болницата“, пише в позицията на ръководството.

Уточнено е, че вече е изготвена документацията за теглене на банков заем, налице е и оферта от финансова институция. Процедурата обаче не може да започне, без санкция на мажоритарния собственик - МЗ.

От болницата припомнят, че за 27 март бе насрочено общо събрание на акционерите в дружеството, но не дойде представител на държавата. Новата дата за събранието е 15 април. Ако на него МЗ подкрепи болницата да тегли банков заем, тя ще може да погаси задълженията си към доставчици и да започне да работи нормално.

От дружеството казаха още, че в здравното министерство вече е представен оздравителен план за болницата. В изработването на мерките за финансовото ѝ стабилизиране са били ангажирани икономисти от частния и академичния сектор.

От лечебницата допълниха, че стремежът е оздравяването да не се реализира с цената на съкращаване на структури, защото това би довело до кадрови сътресения и високо социално напрежение сред населението на региона. Междувременно ръководството на болницата работи и по предписанията от одитния доклад, назначен от МЗ.

От болницата уточниха, че ако на 15 април общото събрание на акционерите не гарантира започването на процедурата по рефинансирането на банковия заем, тя ще се окаже в ситуация на безпрецедентна криза. Ако се стигне до запориране на сметките ѝ от доставчици заради неизплатени задължения, има риск да загуби още подготвени и висококвалифицирани кадри.

Стигне ли се до това, няма как да бъде гарантирана денонощната здравна помощ за хората, допълниха от „Св. Анна“. От болницата подчертаха, че са в активна комуникация с МЗ и не считат, че министерството ще допусне нейните функции да не бъдат съхранени в пълен обем, или да бъде третирана като заложник на политически интереси и въжделения, а ще бъде направено всичко възможно да се гарантира, че регионът и прилежащите курорти могат да разчитат на 24-часова достъпна и качествена болнична помощ.