Шестнайсет души са загинали в Индия при взрив в електроцентрала на "Веданта" (Vedanta) в район Сакти, в щата Чхатисгарх, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.
Експлозията е станала вчера следобед. По първоначална информация са загинали 13 човека, а днес полицията съобщи, че още трима работници са починали от раните си.
Взривил се е тръбопровод с пара под високо налягане, свързващ котела с турбината в електроцентралата на "Веданта" в село Сингхитарай. Мощната експлозия е причинила тежки изгаряния на няколко работници.
Според официални лица четирима работници са загинали на място, докато още девет са починали от нараняванията си малко след инцидента.
Още трима работници са починали в болници, с което броят на жертвите е достигнал 16, заяви началникът на полицията в Сакти Прафул Такур.
Един от тях е починал в болница в Райгарх, докато други двама са починали в медицинско заведение в столицата на щата Райпур, съобщи служител от отдела за индустриална безопасност.
От останалите 18 работници, пострадали при инцидента, четирима в момента са настанени в болници в Райпур, а 14 се лекуват в различни болници в район Райгарх, добави той.
Главният министър на щата Вишну Део Сай е обявил обезщетение от 5 лакха рупии за семейството на всеки загинал работник и 50 000 рупии за ранените.
Веданта Пауър също е обявила обезщетение от 35 лакха рупии (1 лакха е равна на 100 000 рупии, 35 лакха рупии е около 30000 евро - бел. ред.) за семейството на всеки загинал работник, заедно с подкрепа за заетост. Компанията ще предостави и по 15 лакха рупии на всеки пострадал, ще осигури изплащане на заплатите до възстановяването им и ще предложи психологическа подкрепа, се казва в изявление на ръководството на централата.
Главният министър е разпоредил разследване на инцидента от комисаря на дивизия Биласпур, като е уверил, че ще бъдат предприети строги действия срещу отговорните лица.
Областната администрация също е наредила отделно магистратско разследване, а компанията е започнала собствено вътрешно разследване.
Главният министър е разпоредил на служителите да осигурят безплатно и адекватно медицинско лечение за всички пострадали и е подчертал, че няма да бъде толерирана никаква небрежност в грижите за тях.
Областният управител на Сакти Амрит Викас Топно е назначил заместник управителя на щата отговарящ за Дабхра да проведе официално разследване.
На него му е възложено да представи доклад в рамките на 30 дни, който да обхване ключови аспекти, включително причината за експлозията, дали е резултат от техническа или човешка грешка, както и подробности за извършените проверки за безопасност в централата.
Междувременно опозицията в местния конгрес е поискала да бъде образувано досъдебно производство срещу ръководството на централата, както и да се проведе съдебно разследване на инцидента.
Ръководителят на комуникационното крило на щатския Конгрес Сушил Ананд Шукла обвини днес ръководството на централата в небрежност и обвини правителството в опит да прикрие отговорните лица.
Той също така поиска обезщетение от 1 крор рупии (10 млн рупии) за семействата на загиналите и 50 лакха рупии за ранените.
Строителството на въглищна топлоелектрическа централа с мощност 1200 MW (два блока по 600 MW) в Сингхитарай, първоначално собственост на Атена Чхатисгарх Пауър Лимитед (Athena Chhattisgarh Power Ltd), е започнало през 2009 г., но е било спряно в периода между 2016 и 2022 г.
Веданта придобива централата през 2022 г., след което един блок от 600 MW е завършен и въведен в експлоатация през август миналата година, докато вторият блок все още е в процес на изграждане.