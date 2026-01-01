Лекарите на Университетската болница „Медика Русе“ продължават борбата за живота на 48-годишната жена, получила тежки изгаряния на 12 април в село Ситово, съобщиха от лечебното заведение.

„Тя все още е с опасност за живота. Развитието на състоянието ѝ зависи от множество фактори – дълбочината на изгарянията, общото здравословно състояние, възрастта и риска от тежки инфекции“, коментира началникът на отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Бланш Ангелова, цитирана от пресслужбата на Университетската болница.

Мъж запали приятелката си в силистренското село Ситово

Пациентката е с 25% изгаряния втора и трета степен по лицето и горната част на гръдния кош. Налице е и инхалационна травма, вследствие на вдишване на горещ въздух, която към момента е овладяна и под контрол. Лечението се провежда по утвърден алгоритъм за тежки изгаряния и изисква значително количество кръв и биопродукти. Днес на жената ѝ предстои втора хирургична обработка на изгарянията, казаха от лечебното заведение.

Междувременно дъщерята на пострадалата жена - Галя Стоянова, разпространи призив за кръводаряване. Само за кратко време са се отзовали 15 души.

От болницата отбелязаха, че пострадалата жена е с кръвна група О положителна. Кръв може да бъде дарена всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. в Отделението по трансфузионна хематология на Университетската болница „Медика Русе“. Кръводарител може да стане всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти поне 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването е безопасно. Мъжете могат да даряват до пет пъти годишно, а жените – до четири пъти, при минимален интервал от 60 дни между две кръводарявания. Добре е дарителите да носят лична карта, съобщиха още от болницата.