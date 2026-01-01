43-годишен мъж е сложил край на живота си, след като е причинил изгаряния по лицето и тялото на 48-годишна жена, с която живеел на семейни начала в общежитие в село Ситово. Това съобщиха от полицията.

Сигналът за престъплението е бил подаден на 12 април в 17:30 часа. По първоначална информация от разследването мъжът залял с течност и подпалил жената, предаде NOVA.

При извършения оглед органите на реда открили тялото на извършителя на балкона на жилището. По него не са установени следи от насилие.

С тежки изгаряния и опасност за живота пострадалата жена първоначално е транспортирана в МБАЛ-Силистра, а по късно в УМБАЛ „Медика“ - Русе.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.