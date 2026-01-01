25-годишен гражданин на Румъния е задържан за пътнотранспортно произшествие с четирима пострадали на автомагистрала „Струма“, съобщиха от Районна прокуратура – Кюстендил.

Инцидентът е станал около 08:00 часа на 15 април, в посока към София. По данни на разследването обвиняемият е управлявал товарен автомобил „Рено“, когато е нарушил правилата за движение и се е ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил „Опел“.

В резултат на удара са пострадали четирима души – водачът на лекия автомобил, на 39 години, и трима пътници, сред които две деца на 11 и 1 година.

Пострадалите са транспортирани в болница. Двама от възрастните са в кома. Едното дете е с мозъчен кръвоизлив и счупени прешлени, а другото – с комоцио и временно опасно за живота състояние.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на повече от едно лице.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.