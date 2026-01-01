До 17 април летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети „С-17 Globemaster“. Полетите са свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства.

Прелитането през въздушното пространство на България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище, а са част от този график.

Запрянов: Американските самолети в България са логистични, не могат да нанасят удари

Полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство. Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни (блокови) дипломатически разрешения.

Постоянни (блокови) разрешения се издават и за въздухоплавателни средства на други страни.