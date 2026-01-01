Тринадесетото издание на ретро парад за автомобили ще се състои на 25 април в Сливен, съобщиха организаторите от Сдружение „Туида Класик“.

Тази година парадът е под надслов „Валентин Дойчинов и приятели" и ще премине и под знака на признателност към неговия създател - Валентин Дойчинов, дългогодишен председател на сдружението, който почина през декември 2025 г.

Събитието, което се утвърди като традиционно за града, ще се проведе в пространството на Ритейл Парк Сливен и ще събере любители на класически автомобили и мотоциклети от страната. Посетителите ще имат възможност да видят машини с история и характер, представящи различни автомобилни епохи.

Организаторите подготвят богата съпътстваща програма с музика, демонстрации и изненади за публиката. Събитието е замислено като празник за цялото семейство и ще предложи своеобразно „пътуване назад във времето“.

По инициатива на покойния Дойчинов през годините проявата се развива като пролетен празник с участието на деца от сливенски училища. Желанието му е било събитието да обединява поколенията и да възпитава интерес към техническото наследство и културата на миналото.

Очаква се и тази година ретро парадът да привлече многобройна публика и участници, като затвърди мястото си сред най-обичаните пролетни събития в Сливен.