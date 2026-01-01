Тежки подозрения за трафик на хора разтърсиха района Инфиртел в Австрия. След продължило месеци разследване полицията в окръг Браунау е установила двама български граждани - 41-годишен мъж и 71-годишния му баща, които според разследващите са принудили най-малко осем жени да проституират и системно са ги експлоатирали.

По данни на полицията двамата са примамвали жените в Австрия с фалшиви обещания. Разследващите описват схемата като добре организирано сътрудничество между сина, сочен за основен извършител, и бащата, който според тях е участвал в довеждането на жертвите от България в Австрия. Смята се, че престъпната дейност е започнала най-късно през 2024 г.

Според разследването жените, на възраст между 20 и 45 години, са били принуждавани да проституират в различни заведения в Инфиртел, както и в апартаменти в съседна Долна Бавария. Полицията твърди, че 41-годишният мъж е изградил система на пълен контрол, упражнявайки силен натиск върху жените чрез заплашително поведение и постоянен надзор.

Благодарение на тясното сътрудничество с българските власти досега са установени осем потенциални жертви. Много от жените са вярвали, че ги очаква по-добър живот, но вместо това са попаднали в схема за трафик на хора.

Освен в трансграничен трафик с цел проституция, двамата са заподозрени и в престъпления, свързани с наркотици. Според разследването синът е направил опит да продаде най-малко един килограм марихуана.

Прокуратурата в Рид им Инфиртел вече е поела случая. Докато 71-годишният баща е установен от властите, местонахождението на 41-годишния мъж засега остава неизвестно. Ако бъдат признати за виновни по обвиненията в трафик на хора, ги заплашват до 10 години затвор.