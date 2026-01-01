Трети пореден на замърсяване на въздуха в Димитровград.

Екоинспекцията с мерки: Отново превишени стойности на серен диоксид в Димитровград

След регистрирани превишения на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград, отчетени от АИС „Раковски“ на 13, 14 и 15 април, РИОСВ-Хасково образува административно наказателно производство за установени нарушения от Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) „Марица 3“ АД, съобщиха от екоинспеккцията.

Нарушенията са свързани с неспазване на условие от Комплексното разрешително, което изисква при нормален режим на работа всички емисии на вредни вещества от инсталацията да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства.

Нарушенията са свързани и с неизпълнение на дадено предписание на оператора за предприемане на ремонтни дейности и други подходящи технически мерки, с което да се прекрати изпускането на неорганизирани емисии от сградата на котелното помещение при работата на горивната инсталация.

Припомняме, че през последните години в града има постоянно замърсяване на въздуха. Извършват се периодични измервания на стойностите и проверки.

Граждани излизаха и на протести, за да спре замърсяването.

След отчитане на завишение на стойностите екоинспекцията налага мерки, но резултат няма.