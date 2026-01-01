РИОСВ-Хасково извърши проверка на място след установено повишаване на концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград, отчетени от АИС „Раковски“ в града на 13 април, съобщиха от МОСВ.

Данните от АИС „Раковски“ отчетоха превишения в 17:00 и 18:00 часа от 520,68 μg/m³ (17:00 часа) и 371,11 μg/m³ (18:00 часа), които съответно са 1,49 пъти и 1,06 пъти над пределно допустимата стойност на средночасовата норма от 350 μg/m³.

Отново отчетоха превишени стойности на серен диоксид в Димитровград (ВИДЕО)

По време на проверката се установи, че операторът е предприел следните мерки: повишено е количеството на подавания варов разтвор в абсорбера на СОИ, включени са две газови горелки, изключени са два мелещи вентилатора, работят две рециркулационни помпи в СОИ, намален е товарът на горивната инсталация с 25 MW - от 60 до 35 MW.

От РИОСВ е издадено предписание за прилагане на мерки за ограничаване на емисиите на серен диоксид, които да продължат до отпадане на риска от регистриране на наднормени стойности и постигане на трайно ниски нива на серен диоксид в атмосферния въздух на град Димитровград.

Превишенията се дължат на емисии от дейността на ТЕЦ „Марица 3“ АД, които в съчетание с метеорологичните условия - скорост и посока на вятъра изток-североизток, водят до натрупването и задържането на емисиите в приземния слой на атмосферния въздух в града.

Проверки в Димитровград: В норма ли са стойностите на серния диоксид

РИОСВ ще продължи да извършва непрекъснат мониторинг на постъпващите данни от АИС „Раковски“ и във връзка с регистрираните превишения с цел недопускане на последващо замърсяване на атмосферния въздух ще извърши строг контрол по отношение работата на централата и през следващите дни.

При всяко установено нарушение се предприемат незабавни санкции съгласно действащото законодателство.