РИОСВ-Хасково извърши проверка във връзка с установено рязко повишаване стойностите на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград, отчетено от АИС „Раковски“ в града след 18:00 часа на 6 август, съобщиха от МОСВ.

Инспекцията предприе превантивни мерки, свързани основно с работата на оператора ТЕЦ „Марица 3“ АД. Още в 19:00 часа РИОСВ извърши проверка на място в топлоелектрическата централа и изиска в спешен порядък да предприеме ефективни мерки за намаляване на масовия поток на серен диоксид, образуван в резултат на производствената дейност.

Действията от страна на оператора под контрола на регионалната инспекция доведоха до рязко намаляване на стойностите на серния диоксид. Данните от АИС-Раковски в 18:00 часа вчера сочеха превишение от 1,217 пъти над пределно допустимата стойност на средночасовата норма от 350 μg/m³.

Регистрираната стойност от 426,29 μg/m³ за серен диоксид в атмосферния въздух на града е кратковременна експозиция. В следващия час регистрираната стойност по показател серен диоксид от станцията вече е в норма и e 22,28 μg/m³. След 20 часа стойностите по този показател се задържат от 20 до 30 μg/m³.

По време на проверката се установи, че операторът е предприел следните мерки: повишено е количеството на подавания варов разтвор в абсорбера на СОИ, включени са две газови горелки, изключен е един мелещ вентилатор, намален е товарът на горивната инсталация с 14 MW - от 69 до 55 MW.

Поради неблагоприятните метеорологични условия и възникнали пожари в района, които също допринасят за наслагването на емисии от серен диоксид и тяхното задържане в приземния атмосферен слой, към 21:15 часа операторът продължи да изпълнява предприетите мерки до постигане на трайно ниски нива на показател серен диоксид.

Нивото на концентрация на серен диоксид в атмосферния въздух при превишаването на което се приема, че има риск за здравето на хората и е необходимо да бъдат предприети конкретни мерки с цел превенция, е 500 μg/m³, измерено в три последователни часа.

Определя се като алармен праг и до момента през 2025 г. в Димитровград не е регистрирано превишение на алармения праг в три последователни часа за серен диоксид.