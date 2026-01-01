Засилени проверки по всички направления на полицейската дейност се извършват в Смолянско, в рамките на специализирана операция за противодействие на престъпления от общ характер и нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите.

Действията се координират от ОД на МВР, като в операцията участват полицейски служители от всички звена на дирекцията и районните управления в областта, както и служители от Зоналното жандармерийско управление-Пловдив и НАП, съобщиха от полицията.

Полицейското присъствие е засилено във всички рискови райони на територията на областта. Екипите осъществяват засилен контрол за предотвратяване на нарушения, свързани с изборния процес, както и за ограничаване на битовата престъпност.

Акцент в операцията е и превантивната работа с лица от криминалния контингент, с цел недопускане на действия, които биха могли да нарушат обществения ред или да компрометират законосъобразното протичане на изборния процес. Засилен е и контролът по пътната мрежа на областта.

В хода на операцията, до 14:00 часа, са извършени проверки на 201 граждани и 180 моторни превозни средства. За констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата са съставени 5 акта и 56 фиша. На 11 лица са съставени предупредителни протоколи във връзка с превенция на евентуални нарушения, свързани с изборното законодателство.

Проверени са 12 рискови обекта и места, за които е постъпила предварителна информация. Извършени са проверки на заложни къщи и търговски обекти. В един от тях са открити списъци с имена и суми срещу тях, които са предмет на проверка за евентуална съпричастност към престъпление по чл. 167-169 от Наказателния кодекс (Престъпления против политическите права на гражданите). По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме на гражданите, че от началото на изборния процес в Министерството на вътрешните работи функционира денонощна открита телефонна линия - 02/ 90-112-98, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg, на които може да се подават сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборните права. За ОДМВР-Смолян работи и денонощна телефонна линия - 0301/35-323. На всеки подаден сигнал се реагира своевременно.

Оперативните и контролни действия на полицейските екипи продължават и ще се осъществяват в постоянна координация с прокуратурата и компетентните институции, с цел гарантиране на спокойна и законосъобразна обстановка в рамките на изборния процес.