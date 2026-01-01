Задържаха двама мъже от ломското село Аспарухово за купуване на гласове, съобщиха от полицията.
На 14 април е проведена спецакция. Извършени са претърсвания на два адреса в селото, обитавани от мъжете - на 30 и 57 г.
В къщата на по-младия мъж са открити 525 евро и листове от тетрадка с изписани имена на лица и цифри срещу всяко от тях, скрити под легло в една от стаите.
Намерени са още пистолет без съответното разрешително, кутии цигари и 200 грама насипен нарязан контрабанден тютюн.
В имота на по-възрастния мъж са иззети два ловни патрона, без съответното разрешително. По случаите са извършени разпити на свидетели пред съдия.