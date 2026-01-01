В рамките на специализирана полицейска операция срещу престъпления, свързани с изборния процес, служители на МВР са провели акция в област Монтана.

В кметството на село Долни Цибър са открити и иззети 197 лични карти и 6 паспорта на починали лица. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

По случая са установени и списъци с имена и суми, за които има съмнения, че са свързани с купуване на гласове. В резултат на предприетите действия са задържани трима души.

От МВР съобщават, че се провеждат действия за противодействие на нарушения, свързани с изборния процес, като работата по случая продължава.