Двама общински съветници от Септември са задържани за купуване на гласове, съобщи и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

Той допълва, че към момента се извършват обиски на седем адреса, като общата намерена сума до този етап възлиза на 27 000 евро.

Работата по случая продължава.

По-рано при среща със служебния премиер Андрей Гюров, главният секретар на МВР заяви, че 1740 са сигналите за предстоящите предсрочни парламентарни избори в сравнение с 418 сигнала за изборите през 2024 г. Това е увеличение с 310% на подадените сигнали на граждани в сравнение с предходните избори, добави той.