Един човек е задържан, а четирима служители на ръководни позиции в градската полиция и дирекцията по образование са отстранени от длъжност след стрелба в училище турския град Сиверек, окръг Шанлъурфа (Югоизточна Турция), при която бяха ранени 16 души, сред които и ученици, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, позовавайки се на информация от Валийството в Шанлъурфа.

До вчерашната стрелба се стигна след като 19-годишен бивш ученик на училището нахлу в сградата и стреля с пушка, като рани учители, ученици, служител по сигурността и служител в училищния стол и взе заложници, пише кореспондентът на БТА Айше Сали. Извършителят се самоуби, когато разбра, че ще бъде заловен.

Трагедия в Турция: Ученик откри огън в училище, рани 16 души

От Валийството в Шанлъурфа съобщиха, че седем от шестнайсетте ранени вече са изписани. Лечението на девет души продължава в болницата в Шанлъурфа, като тежко ранените са трима.

„С цел обективно провеждане на разследването двама души на ръководни постове в градската полиция, както и двама души на ръководни постове в Дирекцията по образование са отстранени от длъжност. Валийството и Министерствата (на вътрешните работи и образованието – бел. ред.) следят отблизо случая“, пише в съобщението на Валийството в Шанлъурфа.