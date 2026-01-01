Полицейски действия за гарантиране на политическите права на гражданите продължават на територията на Видин, съобщиха от МВР.

Рано тази сутрин е проведена специализирана операция в квартал „Нов път“, както и в селата Новоселци и Капитановци. В нея са участвали екипи на жандармерията, служители на районното управление, както и представители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция.

При извършени процесуално-следствени действия в търговски обекти във Видин и на частен адрес в село Капитановци са иззети тетрадки и списъци с имена, срещу които са били записани цифри и парични суми. По случая са задържани четирима души и са образувани пет досъдебни производства.

В рамките на операцията са изградени три контролно-пропускателни пункта, на които са проверени 238 моторни превозни средства и 278 лица, като 14 от тях са от криминалния контингент. За нарушения по Закона за движението по пътищата са наложени 25 глоби, а са съставени и четири предупредителни протокола.

Проверени са още търговски обекти, заложни къщи, пунктове за скрап, автоморги и офиси за бързи кредити.

От полицията посочват, че активните действия ще продължат до провеждането на изборите, включително и в деня на вота.