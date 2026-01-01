Жена от Калифорния заяви във вторник, че е била насилена сексуално от конгресмена Ерик Суолуел през 2018 г., пише NOVA . Сега тя възнамерява да подаде сигнал до органите на реда, пише "Асошейтед прес"

Лона Дрюс каза по време на пресконференция, че нападението е станало в хотел в Южна Калифорния. Тя заяви, че е изпила една чаша вино същата вечер и смята, че Суолуел я е упоил, преди да я изнасили. Суолуел се оттегли от надпреварата за губернатор на Калифорния в неделя и заяви, че ще подаде оставка от Конгреса. По-рано към него бяха отправени обвинения в сексуално посегателство от друга жена.

„Не съм давала съгласие за никакъв сексуален акт“, каза Дрюс.

Адвокатът на Суолуел - Сара Азари, публикува изявление от негово име във вторник, в което се казва, че той „категорично и недвусмислено отрича всяко едно обвинение в сексуално неправомерно поведение и посегателство, отправено срещу него“. Тя заяви, че ще „предприеме всички налични правни действия срещу онези, които стоят зад тази възмутителна кампания от лъжи“.

Обвинението на Дрюс идва ден след като Суолоуел заяви, че ще подаде оставка от Конгреса след други обвинения в сексуално насилие и неправомерно поведение. Други жени го обвиниха, че им е изпращал неподходящи съобщения и голи снимки. Суолуел отрече предишните обвинения, но призна, че е допуснал неопределени грешки в преценката си.

Дрюс заяви, че не е преминала медицински преглед за доказване на насилствения сексуален акт, но е споделила за това пред близки и по време на терапевтични сесии в център за жертви на сексуално насилие. Адвокатът Лиса Блум заяви, че тези записки, заедно с текстови съобщения и снимки, ще бъдат включени в предстоящия сигнал до шерифската служба на Лос Анджелис. Дрюс обясни, че е работила като модел и е притежавала компания за моден софтуеър в Бевърли Хилс, когато се е запознала със Суолоуел. Той ѝ предложил да ѝ помогне с контакти за развитието на компанията ѝ, а също така знаел, че тя има интерес към местната политика. Тя се е срещала с него два пъти преди нощта, в която твърди, че той я е изнасилил. В същата вечер двамата се срещнали на откриване на ресторант и трябвало да отидат на политическо събитие, разказа тя. По пътя към събитието Дрюс твърди, че Суолуел поискал да се върнат до хотелската му стая, за да вземе документи. До момента, в който стигнали до стаята, тя каза, че крайниците ѝ натежали и се почувствала сякаш е била упоена. Жената твърди, че Суолуел я е изнасилил, а по-късно я е душил, в резултат на което е изгубила съзнание.

В писмо, прочетено в Камарата на представителите, Суолуел съобщи, че оставката му влиза в сила от 14:00 ч. във вторник. „Дълбоко съжалявам пред семейството си, екипа си и избирателите си за грешките в преценката, които съм допуснал в миналото. Ще се боря срещу сериозните, неверни обвинения срещу мен“, се казва в писмото, прочетено от служител. „Въпреки това трябва да поема отговорност за грешките, които наистина съм направил", допълни той.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм насрочи извънредни избори през юни, за да бъде избран негов наследник.