41-годишен мъж е привлечен като обвиняем за блудство с малолетно момиче и притежание на детска порнография. Деянията са извършвани в продължение на почти година, съобщиха от Районната прокуратура във Велико Търново.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като държавното обвинение вече е внесло искане в Районен съд - Велико Търново за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Според разследващите, престъпленията са извършени в периода от 21 септември 2024 година до 13 септември 2025 година на територията на града. Освен за блудство, на задържания са повдигнати обвинения за създаване и държане на порнографски материали, в които е използвано малолетно лице.

Магистратите мотивират искането си за постоянен арест с наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Най-тежкото предвидено от закона наказание за повдигнатите обвинения е лишаване от свобода за срок от 3 до 15 години.

Поради изключителната чувствителност на случая и възрастта на жертвата, разследването се води при строга конфиденциалност и при закрити врата, уточняват от прокуратурата.