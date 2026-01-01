Посредници са близо до постигане на удължаване на примирието между САЩ и Иран и възобновяване на преговорите с цел спасяване на крехкото споразумение преди изтичането му следващата седмица, предаде AP. Според медията високопоставен ирански военен представител е заплашил да спре търговията в региона, ако САЩ не вдигнат военноморската си блокада.

Американската блокада на иранските пристанища и подновените заплахи от страна на Ислямската република поставят под риск едноседмичното споразумение, но регионални представители заявиха, че се постига напредък, като съобщиха, че Вашингтон и Техеран имат „принципно споразумение“ за удължаването му, за да се даде повече време за дипломация.

Пред AP високопоставен американски служител заяви, че Съединените щати не са се съгласили официално да удължат примирието и че „контактите“ с Иран продължават.

Командирът на иранското съвместно военно командване предупреди, че страната ще блокира напълно износа и вноса в региона на Персийския залив, Оманско море и Червено море, ако американските военни не премахнат блокадата на иранските пристанища.

„Иран ще действа решително, за да защити своя суверенитет и интереси“, заяви Али Абдолахи.