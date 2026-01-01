Иран тайно е придобил китайски шпионски спътник в края на 2024 г., който му е позволил да насочва удари срещу американски военни бази в Близкия изток, съобщи Financial Times.

Спътникът TEE-01B, изграден и изстрелян от китайската компания Earth Eye Co, е бил придобит от Аерокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, след като е бил изведен в орбита от Китай, се казва в публикацията, позоваваща се на изтекли ирански военни документи.

Ирански военни командири са насочили спътника така, че да наблюдава ключови американски военни обекти, пише изданието, позовавайки се на списъци с координати с времеви маркери, сателитни изображения и орбитален анализ. Снимките са направени през март - преди и след удари с дронове и ракети по тези обекти, допълва FT.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е получил достъп и до търговски наземни станции, управлявани от Emposat - базиран в Пекин доставчик на услуги за управление и обработка на сателитни данни с мрежа, обхващаща Азия, Латинска Америка и други региони, пише Reuters.

FT съобщава, че Белият дом не е коментирал връзката между Emposat и Корпуса на гвардейците, но говорител е препратил към изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп от уикенда, когато той предупреди, че Китай ще се сблъска със „сериозни проблеми“, ако предостави на Иран системи за противовъздушна отбрана.

По повод случая китайското посолство във Вашингтон е заявило пред FT: „категорично се противопоставяме на това съответни страни да разпространяват спекулативна и внушаваща дезинформация срещу Китай.“

Спътникът е заснел изображения на авиобаза „Принц Султан“ в Саудитска Арабия на 13, 14 и 15 март, съобщава FT.

На 14 март Тръмп потвърди, че американски самолети в базата са били поразени.