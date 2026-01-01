Британският енергиен доставчик EDF Energy стартира програма, която позволява на домакинствата да получават безплатна електроенергия в неделя, ако намалят потреблението си в пиковите часове през седмицата.

Инициативата, известна като „Sunday Saver“, има за цел да насърчи по-ефективното използване на електроенергията и да облекчи натоварването на мрежата в най-натоварените периоди.

Клиентите, които участват в програмата, трябва да ограничат използването на електроенергия в т.нар. пикови часове – обикновено между 16:00 и 19:00 ч. в делнични дни.

В зависимост от постигнатите икономии, те могат да получат между няколко и до над 10 часа безплатно електричество в неделя.

Защо се въвежда мярката

Програмата е част от по-широка тенденция във Великобритания за оптимизиране на енергийното потребление. С нарастването на производството от възобновяеми източници като вятър и слънце, все по-често се появяват периоди на излишък на електроенергия.

Чрез подобни стимули доставчиците се опитват да насочат потреблението към моменти, когато електроенергията е в изобилие и по-евтина за производство.

Ограничения и условия

Важно е да се отбележи, че схемата не важи за всички потребители, а само за клиенти на EDF Energy, изисква се предварително записване и участие в програмата. Безплатният ток е ограничен във времето и зависи от индивидуалното потребление

Енергийният сектор в Европа постепенно преминава към по-гъвкави тарифи, при които цената на електроенергията се променя според търсенето и предлагането.

Схеми като „Sunday Saver“ показват как потребителите могат да играят активна роля в балансирането на електроенергийната система – и в същото време да намалят сметките си.