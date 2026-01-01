Европейската комисия обмисля възможността да предложи пълна забрана за вноса на руски петрол в Европейския съюз. Това съобщи еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен след заседание на енергийните министри на страните членки в Брюксел.

Той добави, че ЕС търси временни мерки за преодоляване на високите цени на горивата след началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

Търсим целенасочени и временни решения, обстановката в Близкия изток поставя под допълнителен натиск европейските домакинства, главната ни задача е как да намалим сметките за енергия. Трябва облекчение за най-засегнатите, работим за мерки за дружествата и за най-уязвимите граждани, допълни еврокомисарят.

Трябва да имаме готовност, ако обстановката се влоши допълнително, предупреди Йоргенсен. Всички държави от ЕС трябва да се подготвят, че в бъдеще не искаме да купуваме руска енергия, каза той.



В отговор на въпрос еврокомисарят уточни, че ЕК е поискала от Украйна ясен график за възстановяването на петролопровода „Дружба".