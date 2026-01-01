България и Кипър са двете държави в Европейския съюз, в които смъртността от рак се е повишила през последното десетилетие. Това е посочено в последния доклад „Профил на държавата по отношение на рака – България 2025“, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската комисия (ЕК), съобщиха от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ).

Смъртността в България не намалява, ранното откриване остава слабо развито, а предотвратимите загуби на живот продължават да са високи, отчита още анализът.

„Съществуват и значителни разлики между половете, като мъжете в България понасят много по-голяма тежест от рака както по отношение на заболеваемостта, така и на смъртността“, отбелязват също от АПОЗ.

СЗО: 4 от всеки 10 случая на рак са предотвратими

„В документа се посочва още, че България е сред най-слабо представящите се държави в ЕС и по отношение на основни предотвратими рискови фактори за рак, които започват още в детството и продължават през целия живот“, допълниха от АПОЗ.

Високите нива на тютюнопушене, прекомерната консумация на алкохол, нездравословните хранителни навици, ниската физическа активност, замърсяването на въздуха са сред посочените проблеми.

Отбелязва се също ниското ваксинационно покритие срещу човешкия папилома вирус, както и липсата на организирани програми за масов скрининг за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото черво и ректума. През 2019 г. едва 36% от жените са преминали мамография в последните две години, а покритието на скрининга за рак на маточната шийка е 57%, пише в доклада.

Във връзка със Световния ден за борба с рака, който се отбелязва на 4 февруари, от АПОЗ призовават за цялостен подход при лечението на онкологични заболявания.

България прие своя първи национален план за борба с рака през 2023 г., който частично съответства на европейския план за борба с рака. Този стратегически документ oчертава визията за прилагане на многосекторни политики за справяне с тенденциите на повишаване на заболеваемостта и смъртността от рак в страната.

Планът включва седем основни цели, включително предотвратяване на подлежащите на изменение рискови фактори за рак; въвеждане на скрининг за рак на дебелото черво и ректума, рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на простатата; осигуряване на възможности за съвременна диагностика и равен достъп до методите за диагностика на пациентите; както и изграждане на комплексни онкологични центрове и обучение на водещи специалисти. Други цели включват подобряване на лечението на раковите заболявания чрез осигуряване на равен достъп до основани на доказателства терапии, разработване на мултидисциплинарни подходи и оптимизиране на качеството на живота на пациентите, лицата, преживели рак, и лицата, полагащи грижи за тях

През февруари 2025 г. ЕК публикува актуалните профили на държавите по отношение на онкологичните заболявания.