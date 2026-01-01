Италианската полиция е открила останки от древен римски товарен кораб, с няколко амфори на борда, на морското дъно по време на рутинна проверка край южното крайбрежие на страната, предаде агенция ДПА.

Откритието е направено още в средата на миналата година, но е трябвало да се пази в строга тайна поради страх от плячкосване, според изявление на властите от тази седмица.

Вестник La Repubblica съобщава, че корабът датира вероятно от IV век, позовавайки се на експерти. Морският съд е тръгнал от Северна Африка и е превозвал в своите амфори гарум - подправка за сос на базата на ферментирала риба, която е била често срещана съставка в древноримската кухня.

Останки от древно селище и казарми на римски гарнизони откриха археолози в Лом

През юни миналата година службите за спешна помощ са били на морски патрул край бреговете на град Галиполи, в южната част на региона Пулия, и са забелязали нещо необичайно на морското дъно. На инспекция са били изпратени водолази, които са попаднали на останките от античния товарен кораб.

Районът е под постоянно наблюдение от откриването му. През следващите месеци археолозите ще документират систематично останките и ще ги изследват допълнително.

Тяхната работа би трябвало да предостави нова информация за търговските пътища, корабостроенето и движението на стоки в късната Римска империя. Те също така се надяват да възстановят амфорите. В същото време работата би трябвало да помогне за защитата на останките в дългосрочен план и да ги запази за по-нататъшни изследвания в бъдеще, допълва ДПА.