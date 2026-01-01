С намаления от 10-15 на сто на пакетните почивки в чужбина стартира по традиция и тази година. Периодът на отстъпките за ранни записвания започна още в края на 2025 г. и те са в рамките на обичайните, а тази политика се прилага обикновено за почивки в Турция и Гърция. Това каза за БТА Павлина Илиева, председател на Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ), потърсена в навечерието на откриването на „Ваканция&СПА Експо 2026“, което ще събере от 12 до 14 февруари в Интер Експо Център изложители от няколко континента.

Като цяло Павлина Илиева посочи, че цените на пакетните почивки са в широк диапазон, зависят от дестинацията, продължителността, транспорта, суровините, стоките и се влияят от данъците и таксите, въведени от местните власти. В резултат на всички изброени обстоятелства, можем да говорим за увеличение от приблизително с 9-10 на сто на пакетните почивки през 2026 г., каза председателят на ОБТ.

Къде ще пътуваме тази година

Според Павлина Илиева тази година българинът ще избере по възможност по-дълго и по-далечно пътуване. Бавно и постепенно средните доходи на българина доближиха тези в Португалия и Гърция; така страната ни догони стандарта в някои европейски държави и е естествено предпочитанията ни да стават по-големи и по-скъпи, коментира председателят на ОБТ.

Обичайните и наложени на българския пазар дестинации са Турция, Гърция, Египет, Тунис, Италия, Испания. Винаги съм подчертавала, че българинът е любопитен и отворен за нови предизвикателства, пред него се откриват нови хоризонти – Далечният изток, Индийският океан, Шри Ланка, Австралия и Персийският залив, в частност Катар и Оман, благодарение на политиката на емирствата за привличане на туристи. През цялата година европейските държави са традиционна дестинация за българите, каза още Илиева.

Новите дестинации

Според председателя на ОБТ във фокуса на предпочитанията на българските туристи за тази година не са толкова новите дестинации, колкото един туристически продукт, който в предковидни времена е бил изключително екзотичен за сънародниците ни, а сега вече е на върха на предпочитанията и набира все по-голяма скорост – круизът. „Наблюдаваме изключително голям ръст на хората, избрали този начин на пътуване. Круизът дава възможност за посещение на невероятно много нови места и то само в рамките на едно пътуване. Този туристически продукт е изключително удобен, защото се настаняваш само веднъж, а всеки ден си в различна държава“, коментира Илиева.

БТА

Според нея круизните пътувания набират скорост заради повишените доходи на българина и съпоставимата цена с пакетите за почивка „на суша”, а интересът на сънародниците ни към този тип преживявания е в унисон с предпочитанията на европейския турист. В световен мащаб круизната индустрия расте с над 34 на сто, а 72 на сто от пътуващите избират круиза като техен начин на пътуване и повтарят, отбеляза председателят на ОБТ.

Освен това круизната индустрия инвестира в нови луксозни кораби и интересни маршрути, които дават невероятни възможности да се посетят изключителни места като Карибските острови, които се съчетават по 5-6 в едно пътуване, каза Илиева. Тя отбеляза, че няма друг продукт, който да конкурира това с цена и качество, и подчерта, че обслужването на един круизен кораб е на изключително високо ниво. Това е новата тенденция на пазара за последните две години, обобщи председателят на ОБТ.

В последния месец преди еврозоната

Декември беше наситен с много предложения на пазара от Северна Лапландия до Южен Египет и Тунис, коментира председателят на ОБТ предлагането и интереса на българина за посрещане на зимните празници в последния месец преди еврозоната. Според Илиева Турция е „любима” дестинация на българина, по редица причини, една от които е категоричната и последователна политика на южната ни съседка да привлича туристи. Истанбул и Анталия са традиционни места за посрещане на Новата година, както и съседна Гърция и Сърбия. Пазарът беше наситен с предложения за европейските коледни базари. Изобщо палитрата от дестинации е все по-шарена и изобилна с всяка година, обобщи председателят на ОБТ.

Тя изтъкна, че присъединяването ни към еврозоната е добра новина за входящия и изходящ туристически поток. За всички българи, които пътуват извън България, влизането в еврото е добра новина. Това означава край на обмяната на валута, което е загуба от курсовата разлика, а всички пътуващи извън Европа пътуват в джоба с втората в света конвертируема валута – еврото. Какво по-хубаво от това да можеш да се разплатиш без притеснение навсякъде по света, смята председателят на ОБТ.

Накъде поемаме през пролетта и лятото на 2026 г.

С настъпването на пролетта идват и многото празници – 3 март, 8 март, Първа пролет, пролетната ваканция, Великден, влизаме в една поредица от празнични дни, в които българинът обича да пътува. Предложенията са невероятно много - от традиционните близки съседни на нас страни, преминаваме през европейските дестинации, чартърните програми до Египет, Йордания, Мароко, както и до по-далечните Дубай, Катар, Оман, за да стигнем до Занзибар, Япония, Сингапур Бали, Виетнам, Камбоджа, където високият сезон започва през април, каза Павлина Илиева.

Този летен сезон отвъд традиционните дестинации, според председателя на ОБТ, българинът ще се насочи към Палма де Майорка (Балеарски острови), Тенерифе (Канарски острови), Сардиния и Цикладите в Егейско море. Разбира се, традицията на море в Гърция и Турция остава, както и нашето българско море. С увеличаването на качеството по нашите курорти все повече българи избират родното Черноморие, изтъкна Павлина Илиева.

Кой и защо у нас избира пакетните пътувания

Обикновено българите, които предпочитат организираните пакетни пътувания, са хора на средна възраст с добри доходи, със средно и висше образование. Пътуват и много хора в третата възраст, за които комфортът и сигурността са от първостепенно значение.

Престоят обикновено е от 7 до 15 дни и, разбира се, правят допълнителни разходи за ресторанти на място, за да опитат традиционна храна, допълнителни туристически обекти и срещи с местни общности. Пътуващите са склонни средно да похарчат още между 7 и 10 на сто, за да открият и опознаят новата дестинация, разказа председателят на ОБТ.

За Гаранционния фонд в туризма

Тази седмица парламентът прие на първо четене промени в Закона за туризма, с които се регламентира създаването на Туристически гаранционен фонд (ТГФ). Проектозаконът беше отлаган с години, а на първо четене в ресорната комисия в НС беше обсъден през септември миналата година. Ако властта имаше волята да създаде Туристически гаранционен фонд, забавяне нямаше да има, коментира председателят на ОБТ. Павлина Илиева посочи, че всяко забавяне на учредяването на ТГФ към днешна дата продължава да носи риска от необезпечаване сумите на клиента и да продължава да се разчита единствено и само на морала на туроператора и доверието между него и клиента.

iStock photos/Getty images

Тя посочи, че туроператорите в България винаги се били стабилни и отговорни. „Дори по време на пандемията никой не си позволи безотговорно да обяви фалит и да остави клиентите без техните средства. Туроператорът и туристическият агент са професии като всички останали и като всички останали, ангажирани със стопанския оборот, работят за пари, издържат служители и плащат данъци“, коментира председателят на ОБТ и допълни, че браншът заслужава адмирации.

За новите стари очаквания

За пореден път вероятно браншът ще работи с нов ресорен министър след задаващите се парламентарни избори в България. „Много бихме искали това да е човек, запознат със спецификата на бранша. Надяваме се да е готов на партньорство, да се вслушва в сигналите, които браншът изпраща, и да има силата, куража и последователността да постига целите, които всички ние си поставяме, а именно България да отстоява позицията на призната и привлекателна туристическа дестинация“, обобщи очакванията на бранша председателят на ОБТ.

За сектора е важно новият министър в редовния кабинет да разбира отговорността, която приема и да може да я отстоява. Задачите, с които ще го посрещне туроператорският и турагентският бранш, са Гаранционният фонд и сивата икономика, която е в невъобразимо големи размери. Новият министър трябва да е готов за работа в кратки срокове, защото с всички проблеми сме закъснели, каза Павлина Илиева.