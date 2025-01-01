/ БТА / АП / Andy Kelvin

Повече от 10 души са били спасени след скъсване на канална дига в графство Шропшър, Великобритания, съобщи Independent. Три лодки са заседнали, а един плавателен съд е блокиран на ръба на земен насип.

 

 

Спасителните екипи са работили при трудни условия, справяйки се с нестабилна почва и бързо движеща се вода, каза говорител. Около канала са обособени зони за безопасност, но хората са помолени да избягват района.

 

 

„Към момента няма сведения за пострадали, а на жителите се оказва съдействие от пожарната служба“, заявиха от полицията в Западна Мърсия.

 

 

Засегнатият участък от канала, с размери 50 на 50 метра, е преграден. Районът ще остане затворен, докато се извършва разследване на причината за инцидента.

Independent
