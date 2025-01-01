Повече от 10 души са били спасени след скъсване на канална дига в графство Шропшър, Великобритания, съобщи Independent. Три лодки са заседнали, а един плавателен съд е блокиран на ръба на земен насип.
🚨#Shropshire canal collapses after massive sinkhole— News.Az (@news_az) December 22, 2025
A section of the Shropshire Union Canal near #Whitchurch collapsed early this morning after a sinkhole opened up.
The canal was drained at around 4 a.m., leading to the rescue of 12 people from moored boats in the vicinity pic.twitter.com/6SNiJaA4nn
Спасителните екипи са работили при трудни условия, справяйки се с нестабилна почва и бързо движеща се вода, каза говорител. Около канала са обособени зони за безопасност, но хората са помолени да избягват района.
One narrowboat was left perched on the edge of a drop, above the collapsed section of a canal at Whitchurch in Shropshire.— BBC Midlands (@bbcmtd) December 22, 2025
Details: https://t.co/3ybyoBznvv pic.twitter.com/jNmDMEbmp8
„Към момента няма сведения за пострадали, а на жителите се оказва съдействие от пожарната служба“, заявиха от полицията в Западна Мърсия.
Sinkhole in Britain Drains Canal— bigdgramps (@bigdgramps46079) December 22, 2025
Is this indicative of the status of Britain as a whole? pic.twitter.com/wBBlFhBMtT
Засегнатият участък от канала, с размери 50 на 50 метра, е преграден. Районът ще остане затворен, докато се извършва разследване на причината за инцидента.