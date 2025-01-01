Четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор, след като река Изворска преля и скъса дига, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Оттам добавиха, че няма опасност за останалите домове в селото.



Достъпът до населеното място не е ограничен от отбивката при главния път Бургас - Малко Търново.

130 л/кв.м дъжд в района на Царево: Има локални наводнения, но пътищата са проходими

По искане на кмета на Бургас Димитър Николов беше задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert. Причина за това станаха повишени нива на реките Факийска и Изворска. Към този момент е затворен единствено пътят от село Извор към селата Габър, Зидарово и Вършило.



По данни от измервателната станция на моста при село Извор, водният стълб достига 5 метра.