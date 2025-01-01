Редовната консумация на много горещ чай и кафе може да увеличи риска от рак на стомаха, установи голямо изследване.

Проучването, публикувано в списанието Food & Function (F&F), се основава на наблюдение на повече от 328 000 участници в британската биобанка в продължение на близо 12 години. Изследователите анализираха не само обема на консумираните напитки, но и предпочитаната от тях температура. Те откриха, че хората, които пият повече от осем чаши топли напитки на ден, имат 54% по-висок риск от развитие на рак на стомаха в сравнение с тези, които рядко ги пият или предпочитат топли температури. Най-изразеният ефект е наблюдаван при участниците, които редовно пият много топли напитки. В тази група рискът се е увеличил повече от два пъти при консумация на повече от осем чаши на ден, а връзката се е запазила и след отчитане на възрастта, начина на живот, тютюнопушенето и други фактори.

Авторите отбелязват, че хроничното термично дразнене на стомашната лигавица може да увеличи възпалението и увреждането на тъканите, създавайки условия, благоприятстващи злокачествени промени. Те са убедени, че резултатите допълват доказателствата за вредата от прекомерно горещите напитки и сочат към един прост, но недооценен превантивен фактор: намаляване на температурата на чая и кафето в ежедневната диета.