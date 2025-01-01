Редовната консумация на сладки газирани напитки е свързана с по-висока честота на ранни полипи и рак на дебелото черво, предупреди Сергей Иванов, онколог в Скандинавския здравен център.

„При редовна консумация на газирани напитки червата получават големи дози свободна фруктоза и бързи въглехидрати. Част от фруктозата не се абсорбира в тънките черва и навлиза в дебелото черво, където се превръща в гориво за бактерии. Тази диета променя състава на микробиома и увеличава възпалението в чревната лигавица“, обясни онкологът, цитиран в руски медии.

Според лекаря проучванията показват, че това води до намаляване на броя на бактериите, които произвеждат защитни вещества за чревните клетки, докато броят на видовете, свързани с хроничното възпаление, се увеличава. Иванов описа тази промяна като част от верижна реакция, която в крайна сметка може да предизвика развитието на рак. Лекарят отбеляза, че голямо проучване показва, че хората, които редовно консумират две или повече порции сладки газирани напитки на ден, имат по-висок риск от ранен колоректален рак (преди 50-годишна възраст), отколкото тези, които рядко пият такива напитки.