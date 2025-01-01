За много хора сутрешното кафе е истински ритуал, а мнозина са дори малко „раздразнени”, докато не изпият първата си глътка.

Но какъв е реалният ефект на кофеина върху настроението и енергията ни? Това се опита да разбере екип от университета в Билефелд, Германия, който проследи над 200 души на възраст от 18 до 29 години.

Навиците на участниците в проучването, които са от различни страни, са наблюдавани в продължение на няколко седмици. Учените са се основавали на база от над 23 000 данни, събрани в реално време чрез мобилно приложение. Участниците отговаряли няколко пъти на ден в приложението на въпроси за консумацията си на кофеин, нивото си на умора, емоциите си и т.н.

Резултатите са ясни: около 72% от участниците са заявили, че се чувстват по-щастливи, ентусиазирани и удовлетворени след консумация на кофеин. Проучването показва, че най-високото ниво на настроение, което анкетираните са изпитвали, е било сутрин, в рамките на два часа и половина след събуждане. Според Ану Реало, професор в Университета на Уоруик в Англия, кофеинът действа като нервен стимулант, т.е. има ефект на увеличаване на производството на допамин в определени области на мозъка.

Изследователите очаквали появата на негативни реакции при по-тревожните хора, но такива не са установени при проучването. Те обясняват липсата на негативни ефекти с факта, че хората, чувствителни към ефектите на кофеина, просто избягват да го консумират.

Друго изненадващо наблюдение: положителните ефекти се проявяват по доста еднороден начин, независимо от профила на участниците. Нито обичайната консумация на кафе, нито качеството на съня, нито дори наличието на симптоми на тревожност или депресия изглеждат да променят значително въздействието на кофеина върху настроението. С други думи, една глътка кафе сутрин може да подобри благосъстоянието, независимо от профила на потребителя.