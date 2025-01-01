Пиенето на достатъчно вода е ключово за здравето, но не е нужно всичко да се ограничавам дотам. Ново изследване показва, че заместването на част от водата с кафе и чай може да намали риска от смърт и да удължи живота.

Проучването, публикувано в British Journal of Nutrition, включва данни от 182 770 възрастни и проследява навиците им в продължение на 13 години. Хората, които консумирали 7–8 напитки дневно в комбинация от вода, кафе и чай (приблизително 2:3 съотношение кафе към чай), имат с 28% по-нисък риск от смърт от всички причини спрямо тези, които пият под 4 напитки дневно.

Ползите идват от съединенията в кафето и чая, които подобряват инсулиновата чувствителност, намаляват възпаленията и подпомагат кръвоносните съдове. Комбинацията от двете напитки действа синергично, подсилвайки ефектите на всяка.

Важно е умереността: повече от 9 напитки дневно увеличават риска за сърцето заради допълнителния кофеин. Оптималният „златен баланс“ е около 7–8 напитки дневно, като се редуват вода, кафе и чай.

Експертите съветват и за внимание при приготвянето: чай от пластмасови пакетчета може да съдържа микропластмаси, а силно изпеченото кафе образува акриламид, който в големи количества е канцерогенен.

Две чаши кафе сутрин, чай през деня и вода между тях са проста рецепта за хидратация и здраве, която може да удължи живота, ако се спазва умерено и балансирано.