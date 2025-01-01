Петима души загинаха, а един човек се издирва след катастрофа със самолет на мексиканските военноморски сили, който е бил на медицинска мисия, предадоха световните агенции.

Машината модел "Кинг еър А Ен Ес 1209" се е разбила при заход близо до Галвестън в щата Тексас.

На борда е имало осем души, като оцелелите са само двама. Четирима души на борда са били членове на екипажа, а останалите са били цивилни. Една от жертвите е дете на две години.

Самолетът е изпълнявал полет от името на мексиканска фондация, която подпомага лечението на деца с изгаряния.