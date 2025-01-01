Новият административен ръководител на Апелативната прокуратура в Пловдив Тихомир Стоев встъпи официално в длъжност в присъствието на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на ВСС, прокурори от пловдивската Апелативна прокуратура и административните ръководители на окръжните и районните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Смолян, Кърджали и Пазарджик.

Главният прокурор благодари на магистратите от Апелативната прокуратура в Пловдив за постигнатите резултати и "висок професионализъм" в работата им и поздрави новия административен ръководител Тихомир Стоев. Борислав Сарафов подчерта, че българската прокуратура е стожер на държавността и нормалността и работи отговорно, коректно и безпристрастно за постигане на справедливост.

Апелативна прокуратура-Пловдив с нов административен ръководител

Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на ВСС, поздрави Тихомир Стоев за встъпването в длъжност и му пожела успешна работа.

Апелативният прокурор Тихомир Стоев обяви, че негови приоритети ще бъдат приключване в срок на разследванията по досъдебните производства, създаване на колегиална среда и продължаване на доброто взаимодействие с органите на МВР и другите институции при противодействие на престъпността, както и утвърждаване на авторитета и общественото доверие в прокуратурата.

Новият апелативен прокурор на Пловдив има 31 години юридически стаж. Работил е като следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Велико Търново и като прокурор в Апелативната специализирана прокуратура и във Върховната касационна прокуратура. Завършил е „Право“, има магистратура по „Психология“.