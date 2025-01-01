Във връзка с присъединяването на Република България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна, касите на Българската народна банка (БНБ) ще работят извънредно с клиенти на 27.12.2025 г. (събота), като ще извършват следните операции:

• Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, ще извършват единствено следните операции:

• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.

Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

• Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, ще извършват единствено следните операции: • Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица, • Размяна на монети и банкноти в левове.

Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.