Китаристът на „Куин“ Брайън Мей потвърди, че групата ще пусне нова „изгубена“ коледна песен, която бандата записва през 1974 г., съобщи Far Out Magazine.

Парчето Not for Sale (Polar Bear) е записано, когато групата работи върху втория си албум Queen II, но не е било избрано за окончателния списък с песни.

Оттогава то е събирало прах в архивите на „Куин“, отбелязва Far Out Magazine. Сега то най-накрая ще бъде официално пуснато при преиздаването на Queen II през 2026 г., като ще прозвучи за пръв път на 22 декември по британската радиостанция Planet Rock.

В изявление Мей казва, че „хората вероятно са чували пиратска версия на Not for Sale (Polar Bear) от група „Смайл“ (предшественик на „Куин“) - това е песен, която e изминала дълъг път, и, доколкото знам, никой не е чувал тази версия“.

„Работата продължава и парчето ще се появи в предстоящото преиздаване на албума Queen II, който ще бъде пуснат следващата година, но съм го включил в специалното издание на Planet Rock, защото искам да знам какво мислят хората за него. Надявам се всички да имат прекрасна Коледа и чудесна Нова година“, добавя той.

Освен че почитателите ще чуят Not for Sale (Polar Bear) за пръв път, радиото ще включи и селекция на любимите празнични песни на Мей от „Слейд“, Чък Бери, „Бед нюз“ и „Дъ Кристълс“.

Засега няма официална дата за преиздаването на Queen II.