Кралският монетен двор на Великобритания пусна нова монета в чест на Фреди Меркюри по повод 40-годишнината от легендарното му изпълнение на концерта Live Aid през 1985 г., съобщи Асошиейтед прес.

На нея има изображение на фронтмена на Queen с отметната назад глава и с микрофон в ръката по време на изпълнение. Музикалният щрих по края на монетата символизира вокалния му диапазон от четири октави.

Първата монета бе изсечена от сестрата на Меркюри Кашмира Булсара миналата седмица в Кралския монетен двор в Уелс.

„Тъй като Фреди умря млад, той нямаше шанса да бъде награден с кралско отличие за своя талант в света на музиката. Така че да получи кралска монета по този начин е прекрасно и много уместно“, каза Булсара.

„Монетата перфектно улавя неговата страст и радостта, която донесе на милиони чрез своята музика“, добави тя. „Мисля, че дизайнът е много впечатляващ и е успял да предаде най-култовата поза на Фреди, която е така разпознаваема по света“, отбеляза Булсара.

Тази година се отбелязва и 40-ата годишнина от издаването на студийния солов албум на Фреди Меркюри Mr Bad Guy.

Певецът почина на 45 години през 1991 г., само един ден, след като публично обяви, че е ХИВ позитивен.

Кралският монетен двор е пускал специални монети в чест и на други музикални легенди като Дейвид Боуи, Джордж Майкъл, Шърли Беси и Пол Маккартни.

Монетите ще бъдат продавани на уебсайта на институцията, като цените започват от 18,50 британски лири за петпаундова монета, която още не е включена в обръщение. Подобна златна монета с тегло 2 унции струва 9 350 британски лири.

Кралският монетен двор съобщи, че ще дари специално златно издание на монетата на Mercury Phoenix Trust – благотворителна организация, основана в памет на певеца, която отделя средства за хора, които живеят със СПИН и ХИВ.