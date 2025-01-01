Журналистката и водеща Мария Цънцарова и bTV официално се разделят, потвърдиха днес и двете страни в казуса.

Позицията на bTV

От телевизията съобщиха, че причините за тази крачка е, че Цънцарова нееднократно е нарушила „редица редакционни политики и принципи“, в т. ч. многократно изразяване в ефир политическите си предпочитания. От компанията визират и „брандираната чаша с послание, което ясно се асоциира с провеждана в момента политическа кампания“.

„Според вътрешните ни правила лицата на водещи формати носят специфична отговорност да подпомагат балансирането на ангажиментите към свободата на изразяване и безпристрастността“, посочват още от там. Освен това:

„Мария Цънцарова си позволи в ефир да направи множество коментари, с които обвинява прекия си ръководител, че влияе на редакционното съдържание , което е негово право, прерогатив и задължение, а именно да осигури представянето на всички гледни точки.

, което е негово право, прерогатив и задължение, а именно да осигури представянето на всички гледни точки. Мария Цънцарова взе сама решение да удължи интервю на гост в сутрешния блок с над 15 минути, поради което емисия “Новини” не бе излъчена в заложеното програмно време, с което направи грубо нарушение на вътрешните правила за работа на медията".

Въпреки това с нея бил проведен "конструктивен диалог", като ѝ било предложено „друго предаване в праймтайма на телевизията“, както и изцяло нов и разширен обхват на предаването “Защо?, в рамките на който водещият може да поставя критични въпроси "към изпълнителната власт и към представители на всички власти и институции в страната в праймтайма на телевизията с цел представяне на всички гледни точки". Сред предложените възможностите била и създаване на собствен дигитален подкаст, воден от Цънцарова. Дадена ѝ била и отсрочка по нейна молба, но последвала не „директна, добросъвестна дискусия“, а нейна публикация в социалните мрежи.

От медията посочват още, че "всяка форма на активизъм фундаментално подкопава и унищожава достоверността на журналистиката, за която работим всеки ден и че това е граница, която не може да бъде преминавана", както и че "bTV няма да съобразява своето новинарско отразяване, за да служи на една единствена политическа гледна точка или програма”.

Позицията на Мария Цънцарова

Позицията на водещата също потвърждава раздялата с bTV. Тя пише:

„Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок".

Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир".

Асоциацията на европейските журналисти готви протест

Междувременно от Асоциацията на европейските журналисти у нас организират "пиене на протестно кафе" под надслов "Чашата преля" пред сградата, в която се помещава телевизията утре, 23 декември, от 8 часа.

„В петък казахме, че чашата е преляла. Опитаха се да омаловажат: водил се нормален диалог, “стандартна практика”. Нова седмица, ново начало - всичко се потвърди и вече не е сваляне от ефир, а освобождаване от работа на Мария Цънцарова", се посочва в мотивите за недоволството.

От Асоциацията на европейските журналисти в България припомнят, че „Законът за радиото и телевизията изрично защитава правото на журналистите да критикуват публично работодателя си, без това да се счита за нелоялност“. „Събираме се, за да защитим свободата на словото, професионалните стандарти и правото на журналистите да задават въпроси, а не просто да приемат нареждания“, посочват от АЕЖ и отбелязват, че това е „професионален, а не политически протест“.