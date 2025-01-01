"Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени от bTV, са неверни и категорично не отговарят на истината" - това се казва в официална позиция на телевизията, след като по-рано днес се заговори, че двамата слизат от екран.

Цънцарова и Йочев може би слизат от екрана от началото на годината, станало ясно днес в нюзрума на bTV, съобщи по-рано „24 часа". Според изданието bTV планирала изцяло да промени публицистичните формати от началото на 2026 г. Причината обаче не била ясна.

Преди дни след първия протест този декември Мария Цънцарова се появи в ефир с чаша, на която пише „Време е за истинска промяна", а по-късно публикува снимката във "Фейсбук".

Водещата анонсира интервю с доц. Ангел Кунчев с думите, че докато в страната текат протести и контрапротести, в bTV са избрали да говорят за вируси.

Според друга версия bTV иска пълна промяна на публицистичните си предавания. Сред вариантите, които се обсъждат, е Цънцарова да поеме отново „Защо г-н Министър", който ще бъде разширен като формат и който на практика беше създаден от нея. Новият формат няма да се ограничава само до министри, а ще е тип hard talk с всякакви властимащи.

Не е ясно дали Златимир Йочев ще поеме временно сутрешния блок до представянето на новата концепция и водещи или ще поеме по нов път в телевизията. Една от опциите била да стане шеф на сутрешния блок.

Междувременно във Facebook започна инициатива в подкрепа на Цънцарова, като призивът бе за протест пред телевизията.

В късния следобед bTV излезе с кратка позиция, която гласи: